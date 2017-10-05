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Путин поручил провести в ноябре антикоррупционный семинар для чиновников

Политика
5 октября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Предыдущий такой семинар прошел в ноябре прошлого года

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в Москве в ноябре текущего года для федеральных и региональных чиновников очередной семинар-совещание по вопросам применения законодательства о противодействии коррупции.

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Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Предыдущий такой семинар состоялся в ноябре 2016 года.

"Провести в ноябре 2017 г. <…> [в гостиничном комплексе] "Президент-Отель" Управления делами президента РФ двухдневный семинар-совещание по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов РФ профилактике коррупционных и иных правонарушений", - говорится в распоряжении.

В семинаре должно принять участие до 300 участников. Полпредам президента в федеральный округах поручено направить на это мероприятие своих заместителей или помощников, руководителям федеральных ведомств и губернаторам - руководителей профильных антикоррупционных подразделений. Организацией семинара займется управление Кремля по противодействию коррупции.

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