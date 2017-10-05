МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Визит президента Хорватии в Россию намечен на 18 октября. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

На церемонии вручения верительных грамот послами во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что "в середине этого месяца, в октябре ждем с визитом президента Хорватии госпожу Колинду Грабар-Китарович". Путин рассчитывает, что на предстоящих переговорах удастся достичь договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решения вопросов об открытии в Загребе российского центра науки и культуры.

Президент РФ также добавил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений с Хорватией.