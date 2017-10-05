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Ушаков: Москве и Эр-Рияду предстоит согласовать дату визита Путина в Саудовскую Аравию

Политика
5 октября, 16:15 UTC+3

В четверг король Саудовской Аравии во время переговоров в Кремле пригласил президента РФ посетить королевство

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МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Точной даты визита Путина в Саудовскую Аравию пока нет, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

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"Приглашение передано, приглашение принято. Все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он.

Ранее в четверг во время переговоров в Кремле король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Путина вновь посетить королевство. "Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - ответил ему президент.

Путин посещал Эр-Рияд в феврале 2007 года.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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