Ушаков: Москве и Эр-Рияду предстоит согласовать дату визита Путина в Саудовскую Аравию

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МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Точной даты визита Путина в Саудовскую Аравию пока нет, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Приглашение передано, приглашение принято. Все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он.
Путин посещал Эр-Рияд в феврале 2007 года.