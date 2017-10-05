Ушаков: Москве и Эр-Рияду предстоит согласовать дату визита Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Точной даты визита Путина в Саудовскую Аравию пока нет, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Приглашение передано, приглашение принято. Все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он.

Ранее в четверг во время переговоров в Кремле король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Путина вновь посетить королевство. "Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - ответил ему президент.

Путин посещал Эр-Рияд в феврале 2007 года.