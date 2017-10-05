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Полпред президента представил парламенту и кабмину Дагестана нового врио главы региона

Политика
5 октября, 16:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА 5, октября. /ТАСС

Владимир Васильев сменил на должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

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МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил в четверг врио главы Дагестана Владимира Васильева правительству и Народному собранию (парламенту) республики, а также покидающему пост руководителя региона Рамазану Абдулатипову, передает корреспондент ТАСС.

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Врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев

Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева

Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку 71-летнего Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Васильева, бывшего до сих пор вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме.

"Уважаемый Рамазан Гаджимурадович [Абдулатипов], хочу присоединиться к словам главы государства, который тепло поблагодарил вас за проделанную работу на высоком посту главы Республики Дагестан. <...> Вы всегда оставались человеком чести и патриотом и своей малой родины, Дагестана, и России. Хотел бы выполнить поручение президента, представить вам временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева", - сказал Белавенцев.

По словам полпреда президента в СКФО, "назначение федерального политика такого уровня временно исполняющим обязанности главы Дагестана является очередным подтверждением того, что республика находится в сфере особого внимания у руководства страны". Белавенцев отметил, что в Дагестане есть много проблем, которые придется решать новому врио главы республики. "Уверен, что опыт поможет организовать этот процесс на самом высоком уровне", - добавил он.

Абдулатипов со своей стороны заявил, что из всех возможных кандидатур наиболее удачной является Васильев. "Я думаю, что мы все должны помогать ему, чтобы его миссия состоялась в Республике Дагестан. В этом мы все заинтересованы", - сказал Абдулатипов.

Встреча с представителями кабинета министров и парламента республики прошла в Доме правительства Дагестана. В ней приняли участие депутаты Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев, Мурад Гаджиев, Абдулгамид Эмиргамзаев, Абдулмажид Магарамов.

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