Новгородский избирком рассмотрит заявку "Яблока" на референдум о прямых выборах мэра

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Избирательная комиссия Новгородской области в течение 15 дней рассмотрит заявку регионального отделения партии "Яблоко" на референдум о возврате прямых выборов мэра и глав районов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в облизбиркоме.
"[Избирательная] комиссия приняла документы от "Яблока" о проведении референдума. В соответствии с законом, избиркому дается 15 дней на проверку правомочности представленных документов. Затем состоится их передача в Областную думу, поскольку принимать решение о проведении референдума на территории Новгородской области правомочна Областная дума", - сказали в облизбиркоме.
В случае, если решение областного парламента будет положительным, инициаторам референдума предстоит собрать подписи не менее 1% или 5 тыс. избирателей Новгородской области за его проведение.
Прямые выборы глав муниципальных образований Новгородской области и мэра Великого Новгорода были отменены в 2014 году. С 2015 года глав районов выбирают депутаты районных дум из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией, 50% которой назначает губернатор. В сентябре 2017 года такой же порядок утвердила городская дума для выборов мэра Великого Новгорода. Последний раз главу областного центра избирали прямым голосованием в 2013 году, срок его полномочий завершается осенью 2018 года.