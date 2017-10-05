МИД РФ потребовал наказать осквернивших памятник советским воинам в Стшегоме

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москва возмущена актом вандализма в отношении памятника советским воинам в польском городе Стшегом, требует вернуть мемориалу надлежащий вид и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше", - подчеркнули в дипведомстве. Там сообщили, что к монументу в честь военнослужащих Красной армии, погибших в боях за освобождение этого города от нацистов, злоумышленники прикрепили таблицу с оскорбительной надписью. "Ее содержание с упоминанием "советских оккупантов", "уничтожения польского народа" и прочее, по существу, копирует псевдоисторические установки, которые сегодня усиленно насаждаются официальной Варшавой, - отметили в министерстве. - Старательно культивируемое польскими властями представление о якобы равной ответственности гитлеровских агрессоров и СССР за развязывание Второй мировой войны не просто грубо искажает факты, но и поощряет вандалов, которые прикрывают свое невежество доморощенным "патриотизмом".

"Выражаем решительный протест против непрекращающегося в Польше наступления на наше военно-мемориальное наследие. Требуем навести в этой сфере порядок в соответствии с международно-правовыми обязательствами перед Россией, в конкретном случае - вернуть памятнику в Стшегоме надлежащий вид, найти хулиганов и привлечь их к ответственности", - заявили в дипведомстве.