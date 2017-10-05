Врио главы Дагестана планирует оставить на местах членов регионального правительства

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев даст всем членам правительства республики возможность исполнять свои обязанности. Об этом он заявил в четверг во время встречи с представителями правительства и Народного собрания (парламента) республики.

Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку 71-летнего Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Васильева, бывшего до сих пор вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме. Ранее в четверг полномочный представитель президента РФ в Северо- Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и Народному собранию (парламенту) республики, а также Абдулатипову.

"Я намерен предоставить возможность исполнять обязанности всем, кто сейчас работает, и далее смотреть по делам", - сказал Васильев.

Он также заявил, что с его приходом в республику внимание федерального центра к Дагестану увеличится. "Мы договорились, что в Дагестан будут приезжать те министры, которые раньше не приезжали. А также что на 2018 год Республика Дагестан получит серьезную поддержку из федерального центра", - отметил Васильев.

Встреча с представителями кабинета министров и парламента республики прошла в Доме правительства Дагестана. В ней также приняли участие депутаты Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев, Мурад Гаджиев, Абдулгамид Эмиргамзаев, Абдулмажид Магарамов.