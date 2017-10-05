Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: лидеры РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и Персидском заливе

Политика
5 октября, 17:18 дата обновления: 5 октября, 17:48 UTC+3

Российский министр иностранных дел также сообщил, что главы двух стран обменялись мнениями по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили в четверг ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене, обстановку в зоне Персидского залива и ближневосточное урегулирование.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Отношения России и Саудовской Аравии. Досье

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

"Президент России и король Саудовской Аравии провели углубленный обмен мнениями по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особый акцент был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании, - сказал Лавров. - Принципиально важно, что и король Сальман, и президент Путин проявили полное понимание необходимости взаимоуважительного диалога между всеми заинтересованными сторонами для решения указанных и других проблем".

"Они (лидеры) подчеркнули необходимость скорейшего преодоления кризисных ситуаций мирными, политическими средствами на основе широкого национального диалога в каждом конкретном конфликте, на основе Устава ООН и принципов международного права. В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата", - отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Москва также "поддерживает усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254".

Борьба с терроризмом

Москва и Эр-Рияд разделяют общее понимание приоритетности борьбы с терроризмом при подходе к решению проблем ближневосточного региона, сказал Лавров по итогам встречи.

Смотрите также

Министерства связи РФ и Саудовской Аравии будут сотрудничать в сфере связи и ИКТ

Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии

Росатом и минэнерго Саудовской Аравии подписали программу сотрудничества

"При рассмотрении всех проблем этого региона проявилось в очередной раз общее понимание приоритетности решительной борьбы с терроризмом, - сказал он. - На это направлены инициативы, которые и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене".

Урегулирование ситуации в Сирии

Абдель Азиз Аль Сауд на переговорах с Путиным позитивно оценил усилия по урегулированию в Сирии, предпринимаемые в рамках астанинского процесса, отметил российский министр. 

"Они (лидеры) подчеркнули необходимость скорейшего преодоления кризисных ситуаций мирными, политическими средствами. В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как заявил Лавров, Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению сирийской оппозиции для переговоров с Дамаском. 

"Российская сторона поддерживает усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254", - сказал Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Путин сменил главу Орловской области
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
5
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
6
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
7
Биография писателя Кадзуо Исигуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама