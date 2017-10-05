Лавров: лидеры РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и Персидском заливе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили в четверг ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене, обстановку в зоне Персидского залива и ближневосточное урегулирование.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

"Президент России и король Саудовской Аравии провели углубленный обмен мнениями по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особый акцент был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании, - сказал Лавров. - Принципиально важно, что и король Сальман, и президент Путин проявили полное понимание необходимости взаимоуважительного диалога между всеми заинтересованными сторонами для решения указанных и других проблем".

"Они (лидеры) подчеркнули необходимость скорейшего преодоления кризисных ситуаций мирными, политическими средствами на основе широкого национального диалога в каждом конкретном конфликте, на основе Устава ООН и принципов международного права. В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата", - отметил российский министр. Лавров подчеркнул, что Москва также "поддерживает усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254".

Борьба с терроризмом

Москва и Эр-Рияд разделяют общее понимание приоритетности борьбы с терроризмом при подходе к решению проблем ближневосточного региона, сказал Лавров по итогам встречи.

"При рассмотрении всех проблем этого региона проявилось в очередной раз общее понимание приоритетности решительной борьбы с терроризмом, - сказал он. - На это направлены инициативы, которые и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене".

Урегулирование ситуации в Сирии

Абдель Азиз Аль Сауд на переговорах с Путиным позитивно оценил усилия по урегулированию в Сирии, предпринимаемые в рамках астанинского процесса, отметил российский министр.

"Они (лидеры) подчеркнули необходимость скорейшего преодоления кризисных ситуаций мирными, политическими средствами. В этом контексте король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как заявил Лавров, Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению сирийской оппозиции для переговоров с Дамаском.

"Российская сторона поддерживает усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254", - сказал Лавров.