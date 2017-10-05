Сенаторы предлагают законодательно закрепить понятие "вмешательство во внутренние дела РФ"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сенаторы предлагают ускорить работу по закреплению в российском законодательстве понятия "вмешательство во внутренние дела РФ", что позволит проводить парламентские расследования. Об этом сообщил в четверг член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что такие предложения содержатся в рекомендациях, принятых по итогам заседания.

"Рекомендовано ускорить работу по закреплению в российском законодательстве понятия "вмешательство во внутренние дела РФ" и [дать] возможность проведения в этой связи парламентских расследований на основании федерального закона", - сказал Морозов.

Как пояснил глава комиссии Андрей Климов, в России есть закон, предусматривающий проведение парламентских расследований, но среди оснований для этого "нет вмешательства во внутренние дела", нет в законодательстве и определения, что такое "вмешательство во внутренние дела РФ". "Поэтому мы должны внедрить это определение в этот самый закон, и после этого мы можем действовать уже полном объеме", - сказал Климов.

В рекомендациях также предлагается МИД РФ официально обратить внимание посла США в РФ на недопустимость "действий в отношении российских СМИ и их возможные последствия". Кроме того, рекомендовано "разъяснить российской и зарубежной общественности, в том числе с использованием методов парламентской дипломатии, что предпринимаемые российской стороной меры носят соразмерный и сугубо ответный характер в отношении конкретных действий США".