Путин сменил главу Орловской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского, врио руководителя региона до выборов назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Орловской области Потомского В. В. по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин назначил Потомского заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.

45-летний Потомский возглавлял Орловскую область с 2014 года. До этого, с 2011 года, являлся депутатом Госдумы, членом фракции КПРФ. Клычкову 38 лет, он родился в Калининграде, по образованию юрист и специалист по международным отношениям. В 2001 году вступил в КПРФ, является членом президиума Центрального комитета и секретарем Московского городского комитета партии. Женат, воспитывает двоих сыновей. С 2009 году является депутатом Мосгордумы, руководит фракцией КПРФ в Мосгордуме.