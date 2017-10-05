Довыборы в Мосгордуму по округу Клычкова пройдут в течение года

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Московскую городскую думу по одномандатному округу 21, от которого избрался назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, должны пройти в течение года. Об этом сообщил в четверг ТАСС член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
В четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского (КПРФ) и назначил врио главы региона руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова.
"Для начала надо, чтобы Клычкова освободили от обязанностей депутата городской думы, от этого зависят сроки [назначения довыборов]. Вообще дополнительные выборы должны пройти в течение года с момента освобождения мандата", - сказал Реут.
Выборы в Мосгордуму прошли в сентябре 2014 года полностью по мажоритарной системе. Клычков избрался от одномандатного округа 21, в который входят части районов Выхино-Жулебино и Рязанский.