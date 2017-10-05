Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Состоявшиеся в четверг в Кремле переговоры президента РФ Владимиром Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который накануне впервые прибыл в Россию с государственным визитом, придали импульс развитию отношений между Москвой и Эр-Риядом.

Глава российского государства и саудовский монарх обменялись мнениями по международной проблематике, уделив особое внимание положению на Ближнем Востоке.

Лидеры двух стран подтвердили стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и других сферах. Зримым воплощением высказанной ими готовности к кооперации стал внушительный пакет документов, подписанных по итогам переговоров.

Саудовский монарх пригласил российского президента посетить Эр-Рияд с визитом. Приглашение было с благодарностью принято.

Рукопожатие в Кремле

Президент встретил монарха в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга, обменявшись рукопожатием. Оркестр исполнил государственные гимны России и Саудовской Аравии, после чего президент и король представили друг другу членов делегаций своих стран.

Путин назвал приезд саудовского короля в Россию "знаковым событием" и выразил уверенность в том, что визит "послужит хорошим толчком в развитии межгосударственных отношений". Он напомнил, что эти отношения имеют давнюю большую историю: в 1926 году Советский Союз стал первым государством, признавшим королевство, образованное отцом нынешнего монарха Абдель Азизом бен Саудом.

Король Саудовской Аравии поблагодарил российского президента за теплый прием и подчеркнул, что Эр-Рияд стремится "к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики". Он отметил, что уже посещал Россию в 2006 году, но тогда еще не возглавлял королевство.

По завершении церемонии Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перешли в Зеленую гостиную для беседы в узком составе. После ее завершения состоялись переговоры в расширенном составе, которые прошли в зале Ордена Святой Екатерины.

Сирия и не только

При обсуждении международной проблематики одной из главных тем стало урегулирование сирийского кризиса. Саудовский монарх призвал "добиваться его завершения в соответствии с решениями "Женевы-1" и резолюцией Совета безопасности [ООН] 2254". "[Нужно] найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности и стабильности, сохранение единства и территориальной целостности Сирии", - сказал король.

Он также высказался за необходимость достижения безопасности и стабильности в Персидском заливе. По его словам, "это потребует от Ирана отказа от своего вмешательства во внутренние дела государства Йемен, отказа от действий по дестабилизации ситуации в этом регионе". Монарх отметил важное "значение политического решения йеменского кризиса в соответствии с инициативами государств Залива, его исполнительного механизма, результатами йеменского диалога, резолюции Совета безопасности ООН, что обеспечит единство Йемена, его безопасность и стабильность".

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подчеркнул значение "значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака", где 25 сентября прошел референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство и большинство зарубежных государств, включая Россию.

Глава российского государства назвал переговоры с саудовским королем "очень содержательными, предметными и очень доверительными". В свою очередь, монарх отметил, что отношения Москвы и Эр-Рияда "характеризуются совпадением взглядов на многие региональные и международные проблемы, продолжается координация между нами во всем, что способствует укреплению безопасности и процветанию наших государств, во всем, что служит делу международного мира и безопасности".

Экономические связи

В ходе переговоров, в которых вместе с главами государств участвовали руководители целого ряда ключевых министерств и ведомств России и Саудовской Аравии, самое пристальное внимание было уделено вопросам укрепления и развития экономического сотрудничества. Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подтвердил, в частности, стремление королевства продолжать "позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики".

Он также выразил убежденность в том, что "имеются большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества Саудовской Аравии и России, для создания торгово-экономической инвестиционной базы". По его словам, Москва и Эр-Рияд могли бы расширить использование относительных преимуществ экономик двух стран, что позволило бы интенсифицировать торговый обмен по различным направлениям в соответствии с программой развития королевства до 2030 года.

По итогам встречи подписано почти полтора десятка документов о сотрудничестве в самых различных сферах - от исследований космического пространства и развития атомной энергетики до агро-промышленного комплекса и культуры.

В частности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии договорились создать платформу объемом 1 млрд долларов для инвестиций в технологическом секторе. Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, новая структура сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в российском высокотехнологичном секторе, включая компании из области e-commerce, digital infrastructure, big data и др. Еще одна платформа - для инвестиций в энергетический сектор - будет создана этими фондами при участии государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Стоит упомянуть также подписанный "Рособоронэкспортом" и Саудовской военно-промышленной компанией меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. Кроме того, ими подписан контракт на общие условия организации в королевстве лицензионного производства автоматов Калашникова АК 103 и патронов различного назначения.

На новый уровень

Подводя от имени российской стороны итоги переговоров, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что подписанные документы позволяют вывести отношения двух стран "на новый качественный уровень". Он также сообщил, что лидеры двух стран "приветствовали договоренность о создании еще одной комиссии - комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая должна провести свое первое заседание до конца нынешнего года".

Остановившись на международной проблематике, которая обсуждалась на переговорах, Лавров отметил, что саудовский король "позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата". В свою очередь, Россия поддержала усилия Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции.

По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, Эр-Рияд "тесно сотрудничает с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок для того, чтоб можно было начать политический процесс в Женеве", а также поддерживает переговорный процесс в Астане и другие дипломатические усилия в этой сфере.

Главы дипломатических ведомств двух стран подчеркнули стремление Москвы и Эр-Рияда наращивать сотрудничество в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. Кроме того, по их словам, российский и саудовский лидеры поддержали работу, проводимую нефтедобывающими странами в рамках ОПЕК+.

По словам саудовского министра, отношения между Россией и Саудовской Аравией "достигли исторического момента, приобрели институциональный характер".

"Дальнейшее укрепление российско-саудовских отношений скажется позитивно на укреплении безопасности и стабильности в ближневосточном регионе и в мире", - подчеркнул аль-Джубейр.

Ответный визит

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил главу российского государства посетить Саудовскую Аравию. "Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в Вашу страну и обязательно воспользуюсь Вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - ответил Путин.

Точной даты визита Путина в Саудовскую Аравию пока нет, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Приглашение передано, приглашение принято. Все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он.