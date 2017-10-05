В КПРФ считают, что новый глава Орловской области должен сбалансировать бюджетную политику

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новому главе Орловской области необходимо сбалансировать бюджетную политику в регионе, чтобы снизить долговую нагрузку на бюджет и выполнить социальные обязательства, считают в Орловском региональном отделении КПРФ и партийной фракции в Областном совете народных депутатов.

В четверг президент России Владимир Путин освободил 45-летнего Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 38-летний Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

"Орловская область является очень специфическим регионом по уровню долговой нагрузки на бюджет, и эта проблема очень серьезная. У нового главы области неизбежно появится задача сбалансировать бюджетную политику таким образом, чтобы регион мог эффективно исполнять расходные обязательства", - сказал ТАСС первый секретарь Орловского областного комитета КПРФ Василий Иконников.

Бюджет Орловской области на 2017 год был принят с дефицитом почти в 3,5 млрд рублей. Эта мера, по мнению региональных парламентариев, позволила выполнять ряд социальных обязательств.

"У областного Совета народных депутатов сложились конструктивные отношения с правительством региона, губернатором. И очень важно, чтобы такой диалог сохранился и с новым главой региона. Важно потому, что сейчас мы находимся на этапе формирования регионального бюджета на 2018 год, необходимо учесть в нем финансирование множества социальных программ, обязательств перед нашими избирателями", - сказала депутат Орловского областного Совета народных депутатов, член фракции КПРФ Валентина Остроушко.