Экс-губернатор Орловской области: от памятника Ивану Грозному до "закона Потомского"

ТАСС, 5 октября. Политик-коммунист Вадим Потомский, отметивший в этом году 45-летний юбилей, возглавил Орловскую область чуть более трех лет назад - в феврале 2014 года.

До момента назначения на пост главы региона он уже имел большой опыт работы как на госслужбе, так и в выборных органах власти.

Наиболее яркий этап политической карьеры Потомского начался десять лет назад, когда он был избран депутатом Заксобрания Ленинградской области четвертого созыва. Уже через два года его назначили секретарем Ленинградского областного комитета КПРФ, далее он представлял партию в Госдуме. Следующий виток карьеры уже в исполнительной ветви власти начался в 2012 году с борьбы за пост главы Брянской области, которую Потомский проиграл. Но уже через два года он возглавил Орловскую область. В 2014 году баллотировался от КПРФ на пост губернатора региона, получив на выборах в сентябре 89,17% голосов.

Потомский на посту губернатора запомнился громкой историей с первым в России памятником Ивану Грозному; так называемым законом Потомского, который запрещает проводить публичные мероприятия ближе 50 метров от административных зданий; поддержкой ветеранов и пенсионеров.

Бюджет, премии и потенциал

Жесткая экономия бюджета - с этим пришлось столкнуться команде Потомского с первых дней руководства областью. В 2014 году нехватка средств в бюджете составила 2,9 млрд рублей, доходы - 26,4 млрд рублей, расходы - 29,3 млрд рублей. Областной совет депутатов и правительство приняли решение экономить бюджетные деньги, в том числе и на доходах госслужащих. "Если раньше они получали четыре премии в году, то теперь выплаты сокращены вдвое", - сообщил ТАСС председатель Областного совета народных депутатов Орловской области Леонид Музалевский.

Снижать расходы получается и за счет тщательной проверки проектно-сметных документов на строящиеся объекты, Счетная палата выявляет неэффективность бюджетных трат в муниципальных образованиях. "Суммарно эти меры позволяют добиваться главного - исполнять в полном объеме социальные обязательства, выполнять майские указы президента", - отметил Музалевский.

Заметное улучшение в бюджетной политике наметилось в 2016 году, когда команда Потомского добилась сокращения нехватки средств более чем в полтора раза в сравнении в 2014 годом, дефицит составил 1,7 млрд рублей. Но в 2017 году недостаток средств в областной казне достиг 3,5 млрд рублей.

"Мы вполне осознанно приняли бюджет 2017 года с таким дефицитом, потому что необходимо выполнять соцобязательства, приводить в нормативное состояние дороги в регионе, ремонтировать и строить учреждения образования, здравоохранения. Параллельно с этим уменьшается доля коммерческих займов в структуре государственного долга, недостаток средств компенсируется бюджетными кредитами, которые появилась возможность реструктуризировать", - подчеркнул Музалевский.

По мнению депутата Госдумы Николая Земцова, экономика Орловской области имеет потенциал для развития. "Безусловно, бюджет области сложный, но эта ситуация отражает процессы, которые происходят в экономике в целом. Я считаю, что ситуация с финансами в регионе может быть иной, если удастся найти дополнительные источники пополнения бюджета. Необходимо создать драйвер развития экономики, и эту задачу должен сформулировать губернатор. За основу можно взять опыт других регионов и переложить его на реалии Орловской области", - отметил он.

Инициативы, ошибки, скандалы

Одной из самых резонансных инициатив Потомского стала идея установки первого в России памятника Ивану Грозному, который считается основателем Орла. Воздвигнуть монумент областные власти решили в сентябре 2016 года к 450-летию города. Фактическое открытие состоялось месяцем позже, а в ноябре Заводской районный суд Орла рассмотрел и отклонил уже второй иск о незаконности установки монумента. Тяжба длилась до марта 2017 года, в итоге суд пришел к выводу, что порядок и процедура согласования при установке монумента нарушены не были.

"Этот памятник имел огромное количество нареканий. Не каждый из губернаторов да и рядовых людей выдержали бы такой накат, такие нападки, а Вадим Потомский сделал то, что он считал нужным. Он поставил этого величественного всадника, он поставил этого коня, он поставил царя, который дал городу славное название Орел. Это меня восхитило", - отметил писатель Александр Проханов.

В федеральную повестку Орел пошел также после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в июне 2017 года.

К главе государства обратилась жительница Орловской области, пожаловавшаяся на то, что только через суд может получить дорогостоящие лекарства, которые требуются для лечения почечной недостаточности. Следственный комитет РФ начал проверку по этой жалобе. Уже в начале сентября Потомский поручил правительству области в 2018 году увеличить объем финансирования программы лекарственного обеспечение льготников с 440 млн до 500 млн рублей.

О проблемах в социальной сфере говорят и орловские общественники, при этом они отмечают, что команда Потомского их последовательно решала. "Им инициировано принятие на региональном уровне законов о "детях войны", о выделении бесплатных земельных участков участникам и ветеранам Великой Отечественной. Установлены гранты общественным организациям, работающим на улучшение качества жизни старшего поколения. Более 2,3 тыс. ветеранов обеспечены жильем за счет предоставления социальных выплат", - подчеркнул председатель регионального союза пенсионеров Иван Мосякин.

В поддержку социальной политики, проводимой в регионе Потомским, высказался заместитель директора Среднерусского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Виктор Ливцов. Инновационный взгляд на, казалось бы, обычные вещи дает возможность осуществлять яркие, социально значимые проекты от экономики до образования. Пример тому - создание одного из первых в России опорного вуза на базе Орловского госуниверситета, входящего теперь в пятерку лучших", - сказал он.

В сентябре 2017 года Орловский облсовет принял так называемый закон Потомского - закон "Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области". Документом запрещается проводить публичные мероприятия на территории ближе 50 метров от зданий, в которых располагаются органы государственной власти и местного самоуправления. Ограничения касаются также зданий, относящихся к правоохранительным структурам, учреждениям соцзащиты, медицины, образования. Еще на стадии обсуждения закон вызвал критику многих местных политиков, а его окончательную редакцию региональное отделение одной из партий намеревается обжаловать в Конституционном суде.

Рейтинг: стабильная нестабильность

Уже через три месяца после избрания губернатором Потомского отметили в рейтинге влияния глав субъектов РФ. По данным Агентства политических и экономических коммуникаций за декабрь 2014 года, он оказался на 53 месте - в зоне "среднего влияния". Потомский потерял 7 пунктов в сравнении с началом карьеры в Орле, как отметили в агентстве, причина тому - "публичный конфликт с бизнесменом, экс-кандидатом в губернаторы Орловской области Виталием Рыбаковым".

"Этот конфликт Вадима Потомского с бизнесменом, депутатом областного совета, экс-кандидатом в губернаторы Виталием Рыбаковым продолжает подогреваться в прессе до сих пор и, конечно, наносит вред политической атмосфере в регионе, но не осложняет взаимоотношения губернатора с областным советом депутатов", - рассказал ТАСС депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов.

"Внутриэлитные конфликты" Потомского в начале губернаторской карьеры упоминали и эксперты фонда "Петербургская политика". В 2014 году к сильным сторонам главы региона они отнесли "недавнюю победу на выборах и статус единственного главы региона от КПРФ". В 2015 году политологи отметили, что "критики позиционируют губернатора как эксцентричную и импульсивную фигуру, предпочитающую работать в конфликтной повестке дня".

Земцов отрицает такую характеристику. "Потомский начал очень взвешенно урегулировать так называемые межэлитные конфликты в регионе, хотя этот процесс еще и не закончен. Орловщину принято считать оплотом КПРФ, но это не совсем так. Здесь выстроен конструктивный диалог фактически между всеми политическими силами, нет бессмысленной межпартийной конкуренции", - отметил он.

Схожую оценку дают и региональные общественные деятели. "Вадим Потомский стал надпартийным лидером. При всех депутатских амбициях в областном Совете народных депутатов законодательный орган региона работает продуктивно, без серьезных конфликтов. Такая же рабочая атмосфера - и в городском Совете народных депутатов", - отметил Мосякин.

Оценка Потомского федеральными политологами на протяжении всех лет его губернаторства оставалась менее оптимистичной. По данным Фонда развития гражданского общества, Потомский в 2016 году занимал 70-71-е место в рейтинге эффективности глав российских регионов. В сентябре 2017 года, по данным сервиса PravdaSerm, онлайн-рейтинг репутации Потомского опустился на минимальный уровень - 85-ю позицию. Это исследование учитывало объем информации о деятельности губернаторов на региональных и федеральных информационных сайтах.