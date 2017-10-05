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Глава горкома: КПРФ найдет достойного кандидата на выборы мэра Москвы вместо Клычкова

Политика
5 октября, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ранее в четверг руководитель фракции в Московской городской думе Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский городской комитет КПРФ обсудит возможных кандидатов для выдвижения на выборы мэра Москвы вместо назначенного врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый секретарь горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского (КПРФ) и назначил врио главы региона руководителя фракции КПРФ в Московской городской думе, члена президиума ЦК КПРФ Андрея Клычкова. Ранее в московском отделении компартии заявляли о намерении выдвинуть Клычкова на пост мэра Москвы, выборы которого пройдут в сентябре 2018 года. По словам Рашкина, в партии считали, что он может "достойно выступить и победить", но Клычков "не последний и не единственный кандидат, который может бороться".

"На мой взгляд, у нас достаточная скамейка запасных достойных кандидатов, в том числе на мэрские выборы. <…> У нас проблем с кандидатом, которого мы выдвинем на должность мэра, не будет", - сказал Рашкин.

Он выразил уверенность в том, что Клычков справится с работой на губернаторском посту. "Он подготовлен, в партии прошел школу бойца, он не предает, верен своим убеждениям. А как хозяйственник наберет прекрасную команду", - отметил Рашкин.

Кандидатуры обсудят 21 октября

Сам Клычков сообщил ТАСС, что вопрос о том, кто будет баллотироваться от компартии на выборах столичного градоначальника, может быть рассмотрен на пленуме горкома уже в этом месяце. "У нас назначен на 21-е число пленум горкома, эта тема тоже будет обсуждаться. Не исключаю, что, если у меня будет возможность, я тоже приму в этом участие", - сказал он.

Секретарь горкома Владимир Родин сообщил ТАСС, что окончательного партийного решения по кандидатуре на пост мэра не принималось, и отметил, что помимо Клычкова есть и другие кандидаты. "Я могу назвать не меньше пяти возможных кандидатур на избрание мэром Москвы", - отметил Родин, отказавшись назвать имена этих людей.

Выборы губернатора Орловской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2018 года. Дополнительные выборы в Мосгордуму по одномандатному округу 21 (в него частично входят районы Выхино-Жулебино и Рязанский), по которому избрался Клычков, должны пройти в течение года с момента освобождения мандата.

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КПРФ Орловская область
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Рашкин, Валерий Федорович Путин, Владимир Владимирович Потомский, Вадим Владимирович
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