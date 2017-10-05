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Директор ФСБ подтвердил, что общался с экс-главой ЦРУ по вопросу о выборах в США

Политика
5 октября, 21:49 UTC+3

Александр Бортников подчеркнул, что "Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в дела суверенных государств"

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил информацию об общении с прежним директором ЦРУ Джоном Бреннаном по вопросу о якобы вмешательстве РФ на выборах в США.

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"Был телефонный разговор", - сказал Бортников, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего 4-5 октября в Краснодаре международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России с участием 117 делегаций из 76 стран.

"Мы с ним общались, и наряду с другими вопросами этот вопрос поднимался Джоном Бренноном, но он поднимался с точки зрения как версии, как предположения", - отметил директор ФСБ. "Наша позиция однозначна по тому, что происходило либо происходит на территории США. Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в дела суверенных государств. Это наш подход", - подчеркнул он. "Помогать, оказывать содействие - да, а вмешиваться...", - добавил он.

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