Зюганов сравнил нового губернатора Орловской области с Косыгиным

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил нового губернатора Орловской области Андрея Клычкова, возглавлявшего до этого назначения фракцию коммунистов в Мосгордуме, с главой советского правительства Алексеем Косыгиным.

"Линия на укрепление руководящими кадрами - более современными, грамотными и перспективными - всегда оправдывала себя. В свое время ленинско-сталинские организации выдвигали талантливых руководителей, Косыгин был премьером (председателем Совета министров СССР - прим. ТАСС), ему 40 лет не было, примерно в возрасте Андрея Клычкова он был назначен", - отметил Зюганов.

По словам лидера коммунистов, у Клычкова прекрасное юридическое образование и уникальный опыт работы в общественных организациях и структурах в таком мегаполисе, как Москва. "Он уедет в регион, который имеет уникальную историю. Орловщина - моя родина, где всегда было развито чувство патриотизма и высокой духовности, там есть, где развернуться, где применить свои способности", - отметил лидер коммунистов.

Зюганов воздержался от ответа на вопрос о новом руководителе фракции КПРФ в Мосгордуме. "У нас фракция довольно профессиональная и грамотная, посоветуемся, в ближайшие дни скажем", - подчеркнул политик.

Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского и до выборов назначил Клычкова врио руководителя региона.

Клычкову 38 лет, он родился в Калининграде, по образованию юрист и специалист по международным отношениям. В 2001 году вступил в КПРФ, является членом президиума Центрального комитета и секретарем Московского городского комитета партии. Женат, воспитывает двоих сыновей. С 2009 году является депутатом Мосгордумы, руководит фракцией КПРФ в Мосгордуме.