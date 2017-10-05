Бортников: количество боевиков в Идлибе составляет около 20 тыс. человек

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Количество боевиков, находящихся в окружении в сирийской провинции Идлиб, составляет около 20 тыс. человек, в их числе есть выходцы из России, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников журналистам в четверг.
"Если говорить о численности лиц, находящихся в Идлибе, в этом котле, то это порядка 20 тыс. бандитов. Эта цифра прозвучала и ранее - так оно и есть", - сказал он.
"Там находятся и выходцы из России. Это однозначный факт. И те действия, которые осуществляются Минобороны, Воздушно-космическими силами, как раз говорит об этом", - отметил Бортников.
По его словам, сложно определить, сколько и в каких местах находится на территории Сирии боевики-террористы из России и стран СНГ. "Персонально сказать, кто там находится, сложно, потому что люди перемещаются по территории Сирии из разных регионов. Они там и семьями находятся, к большому сожалению", - сказал Бортников.
Бортников отметил, что в Сирии российская сторона осуществляет обмен информацией. "Частично мы с турками обмениваемся информацией и рассматриваем сам характер отношений с точки зрения возможности эффективного воздействия на ситуацию", - сказал глава ФСБ.
По его словам, с одной стороны надо предпринять усилия чтобы не допустить активизации боевых действий в Сирии, с другой "проводится работа профилактического характера направленная на возврат семей, женщин, детей".