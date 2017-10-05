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Бортников: рост числа участников совещания спецслужб говорит о его востребованности

Политика
5 октября, 23:10 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

По словам директора ФСБ, в нем приняли участие 117 делегаций из 76 государств

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников отмечает, что ежегодно проводимое в России совещание по вопросам антитеррора говорит об его высокой востребованности. Об этом он заявил журналистам в четверг по завершении прошедшего в Краснодаре 4-5 октября XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России.

"Сегодняшнее совещание подтвердило свою актуальность и востребованность тем, что количество участников по отношению к предыдущим годам выросло. В нем приняло участие 117 делегаций из 76 государств. Это лишний раз подтверждает, что наша площадка с точки зрения обмена информацией по тем угрозам, с которыми в последнее время сталкивается все мировое сообщество, востребована", - сказал Бортников.

На совещании его участники оценили реальные угрозы, которые складываются на сегодняшний день. Обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ираке, которая существенно влияет на обстановку не только в этом регионе, но и в других частях света. "Ключевыми вопросами пленарных заседаний, круглых столов, двусторонних встреч были проблемы перемещения иностранных боевиков-террористов, особенно с учетом тех событий, которые происходят в Сирии и заставляют их уезжать из зоны боев в другие государства. Это потенциальная угроза, и мы поднимали эту проблему еще в 2014 году. Наш прогноз практически оправдался", - сказал Бортников.

"В связи с этим мы, конечно же, делаем все необходимое для того, чтобы обмениваться информацией в отношении конкретных лиц, их планов и намерений, для того, чтобы проводить совместные упреждающие мероприятия", - отметил он. Важными вопросами на совещании он назвал проблему противодействия идеологии терроризма "как основы, вовлекающей в эту деятельность огромное количество лиц, участвующих в террористическом движении, пополняющих ресурсную базу террористов".

"Мы приняли решение поддержать резолюцию Совбеза ООН 2354 по этой проблеме и, конечно же, будем уделять очень серьезное внимание вопросам профилактики идеологии терроризма", - сообщил Бортников.

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Кризис в Сирии
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