К международному банку данных противодействия терроризму подключились 26 стран

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Спецслужбы из 26 стран мира присоединились к созданному по инициативе ФСБ России международному банку данных противодействия терроризму. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников по итогам прошедшего в Краснодаре 4-5 октября XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ РФ.

"Наша инициатива, которая прозвучала от ФСБ, о создании международного банка данных с открытым и закрытым сегментами информации, воплощена в жизнь. Интерес к этому весомый, и количество стран и спецслужб, которые присоединяются и участвуют в работе этого банка данных, возрастает. На данный момент 34 спецслужбы из 26 государств мира активно используют ту информацию, которая вливается в этот банк данных", - рассказал он.

"Мы заинтересованы в продолжении обмена информацией, и будем уделять очень существенное внимание этому направлению", - подчеркнул он.

В связи с этим на совещании еще раз ставился вопрос о систематизации всей информации, которую получают руководители спецслужб разных государств по проблемам антитеррора, добавил он.

Глава ФСБ подчеркнул что лейтмотивом прошедшего совещания стал тезис консолидации усилий силовиков разных государств "для того, чтобы как можно эффективнее использовать наши ресурсы, наши возможности, в вопросах противодействия терроризму".