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Директор ФСБ предостерег от политизации в борьбе с терроризмом

Политика
5 октября, 23:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Александр Бортников считает, что к настоящему времени уровень практического взаимодействия спецслужб разных стран во многом вырос

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников считает, что для эффективной борьбы с терроризмом нужна консолидация работы спецслужб и уход от политизации в этом сотрудничестве. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, после прошедшего в Краснодаре 4-5 октября XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России.

"Несмотря на те политические события, которые происходят в мире, несмотря на санкционный режим, скажу однозначно о том, что интерес спецслужб к необходимости встреч, обмену информацией очень высок, - заметил Бортников. - Это очень важная составляющая, которая, я бы очень хотел, чтобы не была политизирована. И многие об этом говорили и подчеркивали важность того, чтобы уйти от политиканства, от различных спекуляций на эту тему, а сделать все необходимое для того, чтобы мы смогли вместе предотвращать реальные действия террористов, уведомлять друг друга своевременно о тех угрозах, которые мы видим, и конечно же, не допускать терактов".

"А когда случается - 100% гарантии, конечно же, никто дать не может - многие не просто сочувствуют, а оказывают содействие", - подчеркнул Бортников.

По его мнению, на сегодняшний день уровень практического взаимодействия спецслужб разных стран "во многом вырос, и то, что звучало с трибуны нашей конференции, как раз говорит о реальных делах".

"И востребованость этой площадки еще велика потому, что и государства, и правоохранительные органы видят возможность объединения усилий", - заметил директор ФСБ.

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