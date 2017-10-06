Лавров в ходе визита в Казахстан обсудит двусторонние и международные вопросы

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит в пятницу официальный визит в Казахстан. Поездка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (отмечается 22 октября).

В повестке переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также международные и региональные вопросы.

Отношения как фактор стабильности в регионе

Как отмечают в Москве, российско-казахстанское стратегическое партнерство утвердилось в качестве весомого фактора интеграционного развития в евразийском регионе и играет существенную роль в деле обеспечения стабильности в Центральной Азии.

"Удалось заложить прочную договорно-правовую базу. Она насчитывает свыше 350 документов межгосударственного и межправительственного характера, - обратили внимание в МИД. - Стержнем является Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который предусматривает, в частности, проведение двумя странами согласованной внешнеполитической линии".

Общие задачи

Первостепенное внимание будет уделено реализации ключевых договоренностей между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, в первую очередь, тематике намеченного на осень XIV Форума межрегионального сотрудничества в Челябинске с участием глав государств.

Министры рассмотрят и общие задачи на международной арене в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН на 2017-2018 годы.

Кроме того, будет затронута совместная работа в рамках Евразийского экономического союза. "Новой гранью такой работы становится цифровизация экономик стран Союза, способная повысить конкурентоспособность России и Казахстана в современном мире", - отметили в МИД РФ.

Стороны также обсудят координацию в ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН, ОБСЕ. На переговорах пойдет речь и об урегулировании статуса Каспия путем заключения соответствующей Конвенции, стороны рассчитывают выйти на финишную прямую в подготовке документа.

Астанинская площадка

Российская сторона высоко оценивает работу в рамках астанинского процесса по Сирии и признательна Казахстану за предоставление эффективной переговорной площадки.

В Астане в мае страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились о создании четырех зон деэскалации в арабской республике - на юго-западе Сирии (провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда), в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в районе севернее Хомса и в Идлибе (включая части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама). В зонах безопасности устанавливаются наблюдательные пункты и КПП для прохода гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи. Сначала функционировали три зоны деэскалации, о работе в районе Идлиба удалось договориться 15 сентября в столице Казахстана. В четвертой зоне размещаются силы контроля всех стран-гарантов, в трех других действует российская военная полиция.

Помимо этого, было объявлено о создании российско-ирано-турецкого координационного центра по деэскалации. Очередной раунд в Астане запланирован на 30-31 октября.

По словам Лаврова, в зонах деэскалации радикально снижен уровень насилия, созданы условия для доставки гуманитарного содействия и социально-экономической реабилитации, а в перспективе - для установления мира на всей территории Сирии.

"Главное сейчас, чтобы правительственные силы и вооруженные группы оппозиции воспользовались результатами астанинского процесса для объединения усилий в интересах окончательной ликвидации террористического очага на своей родине, - заявил Лавров, выступая 4 октября в Краснодаре на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов. - Это будет хорошим подспорьем межсирийским переговорам в Женеве, возобновление которых нельзя затягивать".

Главы МИД также обсудят ситуацию в Сирии и Ираке, где террористам "нанесен ощутимый урон, вынуждающий их искать убежище на подступах к нашему [Центральноазиатскому] региону", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча выпускников

Переговоры совпадают с проведением в Астане 6 октября Международного форума выпускников МГИМО. Лавров не только выпускник, но и автор гимна этой кузницы дипломатических кадров.

Работа конференции, обращают внимание в МИД РФ, - удачный пример того, как может осуществляться на практике публичная дипломатия.