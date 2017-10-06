Путин: форум выпускников МГИМО послужит укреплению дружбы народов разных стран

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. МГИМО пользуется заслуженным авторитетом в России и за ее пределами. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина в адрес гостей и участников Международного форума выпускников МГИМО, который проходит в Астане. Текст приветствия зачитал в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Дорогие друзья, приветствую вас по случаю Четвертого международного форума выпускников МГИМО. В этом году гостей из разных стран, сотрудников государственных ведомств, дипломатов, ученых-международников, журналистов, общественных деятелей, представителей деловых кругов встречает Астана, которая по праву считается одним из центров многосторонней дипломатии, международного экономического сотрудничества и евразийских интеграционных процессов", - сказал глава государства.
По его словам, МГИМО пользуется заслуженным авторитетом в России и за ее пределами, славится своими научными школами и традициями фундаментального образования. Как отметил Владимир Путин, многонациональное сообщество выпускников МГИМО объединено приверженностью принципам взаимного уважения, искренней заинтересованностью в развитии международного сотрудничества.
"Хотел бы искренне поблагодарить президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - выпускника МГИМО, а также всех казахстанских коллег, принявших участие в подготовке столь масштабного мероприятия, - говорится в приветствии. - Уверен, что участников форума ждут интересные содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между народами разных стран. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго".