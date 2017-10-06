Лавров: Россия нацелена на взаимовыгодные отношения со всеми государствами

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия выступает за выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, выступая на Международном форуме выпускников МГИМО в столице Казахстана.

"Россия проводит активный внешнеполитический курс, продвигает объединительную сбалансированную, устремленную в будущее повестку дня, нацеленную на выстраивание равноправных взаимовыгодных отношений со всеми без исключения государствами, со всеми без исключения интеграционными объединениями, на основе соблюдения принципов международного права, уважения интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела", - сказал Лавров.

По его словам, МГИМО присущи такие подходы, при которых "никто не навязывает свои взгляды другим, когда во главу угла ставятся ценности правды, справедливости, умение мыслить самостоятельно".

"Рассчитываю, что реализация насыщенной программы форума позволит вспомнить не только дух МГИМО, погрузиться в его неповторимую атмосферу, но и рассмотреть новые инициативы, которые призваны способствовать сохранению доверия и взаимопонимания, углублению сотрудничества между странами и народами", - заключил глава российского дипведомства.

Министр находится в Астане с официальным визитом в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.