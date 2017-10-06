Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия нацелена на взаимовыгодные отношения со всеми государствами

Политика
6 октября, 8:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, октября. /ТАСС

Министр иностранных дел добавил, что РФ продвигает объединительную сбалансированную повестку дня

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия выступает за выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, выступая на Международном форуме выпускников МГИМО в столице Казахстана.

Смотрите также

Лавров: Москва остается главным партнером центральноазиатских государств в военной сфере

Лавров: Москва рассчитывает на ускоренное формирование управления ООН по антитеррору

Лавров обсудил с генсеком Совета Европы вопросы участия России в деятельности организации

Лавров: Москва выступает за расширение отношений с государствами Центральной Азии

"Россия проводит активный внешнеполитический курс, продвигает объединительную сбалансированную, устремленную в будущее повестку дня, нацеленную на выстраивание равноправных взаимовыгодных отношений со всеми без исключения государствами, со всеми без исключения интеграционными объединениями, на основе соблюдения принципов международного права, уважения интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела", - сказал Лавров.

По его словам, МГИМО присущи такие подходы, при которых "никто не навязывает свои взгляды другим, когда во главу угла ставятся ценности правды, справедливости, умение мыслить самостоятельно".

"Рассчитываю, что реализация насыщенной программы форума позволит вспомнить не только дух МГИМО, погрузиться в его неповторимую атмосферу, но и рассмотреть новые инициативы, которые призваны способствовать сохранению доверия и взаимопонимания, углублению сотрудничества между странами и народами", - заключил глава российского дипведомства.

Министр находится в Астане с официальным визитом в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
6
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама