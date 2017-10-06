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Трутнев представил администрации и депутатам врио главы Приморья Тарасенко

Политика
6 октября, 8:31 дата обновления: 6 октября, 9:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, октября. /ТАСС

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора края Владимира Миклушевского

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ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев в пятницу во Владивостоке представил региональным властям врио губернатора Андрея Тарасенко, передает корреспондент ТАСС.

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Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил свой уход кадровой ротацией.

"Он (Тарасенко) опытный человек, работал в системе Росатома, в Россельхозбанке, в системе Минприроды. <…> Затем он возглавил "Росморпорт", - отметил Трутнев. По его словам, новому руководителю региона предстоит много работы для того, чтобы "превратить Приморский край в процветающий, экономически развитый регион".

На церемонии присутствовали работники администрации, депутаты Законодательного собрания, силовики, представители федеральных структур и общественности Приморья.

В ней участвовал и бывший глава региона Миклушевский. Трутнев поблагодарил прежнего руководителя за работу.

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Обращаясь к региональным властям, Трутнев отметил, что "усилиями одного человека Дальний Восток не поднять".

"Андрей Владимирович родился во Владивостоке, для него это родная земля, поэтому, надеюсь, что вы тоже будете его поддерживать", - сказал полпред.

В завершении своей речи он напомнил, что во Владивостоке нужно достроить гостиницы, и преподнес врио губернатора символический подарок - мастерок.

Образец для всей страны

"Мы прошли долгий путь от Приморья, которое мелькало в негативных новостях, до Приморья, которое стало образцом для всей страны", - сказал на церемонии Владимир Миклушевский и поблагодарил за помощь, в том числе в ликвидации ЧС и развитии экономики региона, Юрия Трутнева.

Врио главы региона со своей стороны отметил, что Миклушевский проделал большую работу и подготовил благодатную почву для развития Приморья и обозначил дальнейшие приоритеты на этом пути.

"Самое главное - это поднять благосостояние человека, чтобы здесь не стыдно было смотреть, сколько получает человек. Мы должны научиться зарабатывать, привлекать сюда людей и жить достойно, чтобы к нам ехали, а не мы куда-то ехали", - сказал Тарасенко.

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Приморский край Отставки и назначения
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