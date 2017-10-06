Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии

Политика
6 октября, 8:52 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В ведомстве добавили, что американская военная база прикрыта "живым щитом" из сирийских беженцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе, откуда совершают диверсионно-террористические вылазки мобильные группы боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Смотрите также

Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории

Минобороны РФ: основное препятствие для разгрома ИГ - поддержка террористов со стороны США

Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС

Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии

"Представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии". В действительности же, Эт-Танф превратился в 100-километровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Как отметил представитель Минобороны, незаконное развертывание в апреле 2017 года этой военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГИЛ". Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГ.

По словам Конашенкова, в зоне "безопасности" рядом с базой расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора. "Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" американской базы. Напомню, что подобными "защитными" барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, - террористы", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

По информации Минобороны, из 50-километровой зоны вокруг Эт-Танфа на сирийско-иорданской границе, где расположена "военная миссия США", неоднократно совершались атаки против сирийской армии. В ночь на 28 сентября около 300 боевиков ИГ из района населенного пункта Рукбан на десятках внедорожников выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. Крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенного пункта Харбат Аш-Шхеми и населенного пункта Эль-Басири, имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря данным воздушной разведки. Данный отряд террористов попытался захватить господствующие высоты вокруг населенного пункта Эль-Карьятейн.

Одновременно, в тот же день, игиловцы провели серию скоординированных атак на другие посты сирийских войск, расположенные вдоль стратегически важной трассы Пальмира - Дейр-Эз-Зор, по которой осуществляется снабжение группировки сирийских войск в долине Евфрата и доставляется гуманитарная помощь. Сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы ИГ на трассе Пальмира - Дейр-Эз-Зор и освободить захваченные боевиками населенные пункты, отметили в Минобороны РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
6
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама