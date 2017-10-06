Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе, откуда совершают диверсионно-террористические вылазки мобильные группы боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии". В действительности же, Эт-Танф превратился в 100-километровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.
Как отметил представитель Минобороны, незаконное развертывание в апреле 2017 года этой военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГИЛ". Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГ.
По словам Конашенкова, в зоне "безопасности" рядом с базой расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора. "Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" американской базы. Напомню, что подобными "защитными" барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, - террористы", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.
По информации Минобороны, из 50-километровой зоны вокруг Эт-Танфа на сирийско-иорданской границе, где расположена "военная миссия США", неоднократно совершались атаки против сирийской армии. В ночь на 28 сентября около 300 боевиков ИГ из района населенного пункта Рукбан на десятках внедорожников выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. Крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенного пункта Харбат Аш-Шхеми и населенного пункта Эль-Басири, имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря данным воздушной разведки. Данный отряд террористов попытался захватить господствующие высоты вокруг населенного пункта Эль-Карьятейн.
Одновременно, в тот же день, игиловцы провели серию скоординированных атак на другие посты сирийских войск, расположенные вдоль стратегически важной трассы Пальмира - Дейр-Эз-Зор, по которой осуществляется снабжение группировки сирийских войск в долине Евфрата и доставляется гуманитарная помощь. Сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы ИГ на трассе Пальмира - Дейр-Эз-Зор и освободить захваченные боевиками населенные пункты, отметили в Минобороны РФ.