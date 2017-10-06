Пресс-конференция глав МИД России и Казахстана. Видеотрансляция

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его казахстанский коллега Кайрат Абдрахманов проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Астане. 6 октября российский министр находится с официальным визитом в Казахстане. Поездка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (отмечается 22 октября).
В повестке переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также международные и региональные вопросы.