Пресс-конференция глав МИД России и Казахстана. Видеотрансляция

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов © Александр Щербак/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его казахстанский коллега Кайрат Абдрахманов проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Астане. 6 октября российский министр находится с официальным визитом в Казахстане. Поездка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (отмечается 22 октября).

В повестке переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также международные и региональные вопросы.