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Пресс-конференция глав МИД России и Казахстана. Видеотрансляция

Политика
6 октября, 9:59 UTC+3

Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов на встрече в Астане обсудили международные и региональные вопросы

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

© Александр Щербак/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его казахстанский коллега Кайрат Абдрахманов проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Астане. 6 октября российский министр находится с официальным визитом в Казахстане. Поездка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (отмечается 22 октября).

В повестке переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также международные и региональные вопросы.

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