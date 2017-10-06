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Источник: Баталина может стать вице-спикером Госдумы от единороссов вместо Васильева

Политика
6 октября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Всего единороссам принадлежат пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина может получить пост вице-спикера Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в Госдуме.

"Вакантный пост вице-спикера может получить Ольга Баталина", - сказал собеседник агентства.

Всего единороссам принадлежат пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимает одновременно пост главы фракции "Единая Россия" и зампреда Госдумы.

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