Источник: Баталина может стать вице-спикером Госдумы от единороссов вместо Васильева

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина может получить пост вице-спикера Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в Госдуме.
"Вакантный пост вице-спикера может получить Ольга Баталина", - сказал собеседник агентства.
Всего единороссам принадлежат пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимает одновременно пост главы фракции "Единая Россия" и зампреда Госдумы.