Лавров: Россия и Казахстан намерены наращивать усилия в рамках ЕврАзЭС

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Казахстан намерены продолжить наращивать усилия по интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

"Россия и Казахстан утвердились в качестве весомого фактора интеграционного развития в евразийском регионе, - отметил он. - Условились и далее наращивать усилия в рамках Евразийского экономического союза, который уверенно встает на ноги и начинает уже давать результат в плане повышения товарооборота между странами-участницами".

"Важное значение в нашем партнерстве имеют региональные связи, - продолжил Лавров. - Вскоре в Челябинске состоится XIV форум межрегионального сотрудничества с участием президентов России и Казахстана".

Как указал глава МИД РФ, внешнеполитические ведомства России и Казахстана также эффективно сотрудничают. "Договорились продолжать координировать и согласовывать наши подходы в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА, ОБСЕ и, конечно же, ООН", - сказал он. Москва и Астана, отметил Лавров, традиционно выступают с единых позиций в ГА ООН по таким вопросам, как недопустимость героизации нацизма, неразмещение оружия в космосе, международная информационная безопасность.

"Мы уделяем очень важное значение нераспространению оружия массового уничтожения, для нас ДНЯО - является краеугольным камнем этих режимов, мы будем всячески следовать тем договоренностям, которые принимаются участниками этого договора в рамках регулярных конференций по обзору его действия", - добавил он.

По словам Лаврова, важную роль играет также взаимодействие двух стран по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. "Мы подтвердили значение подписанной летом этого года здесь в Астане конвенции ШОС о противодействии экстремизму, это такой прорывной документ, который должен иметь очень важное значение в дальнейших дискуссиях о противодействии экстремизму и террористической идеологии", - заметил он.