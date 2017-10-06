Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия и Казахстан намерены наращивать усилия в рамках ЕврАзЭС

Политика
6 октября, 11:26 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что в партнерстве Москвы и Астаны важное значение имеют региональные связи

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Казахстан намерены продолжить наращивать усилия по интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Смотрите также

Лавров: сирийская оппозиция продолжает выдвигать условия к переговорам в Женеве

Лавров: Москва надеется, что США сочтут востребованной сделку по иранскому атому

Лавров рассчитывает, что саммит прикаспийских государств пройдет в 2018 году

"Россия и Казахстан утвердились в качестве весомого фактора интеграционного развития в евразийском регионе, - отметил он. - Условились и далее наращивать усилия в рамках Евразийского экономического союза, который уверенно встает на ноги и начинает уже давать результат в плане повышения товарооборота между странами-участницами".

"Важное значение в нашем партнерстве имеют региональные связи, - продолжил Лавров. - Вскоре в Челябинске состоится XIV форум межрегионального сотрудничества с участием президентов России и Казахстана".

Как указал глава МИД РФ, внешнеполитические ведомства России и Казахстана также эффективно сотрудничают. "Договорились продолжать координировать и согласовывать наши подходы в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА, ОБСЕ и, конечно же, ООН", - сказал он. Москва и Астана, отметил Лавров, традиционно выступают с единых позиций в ГА ООН по таким вопросам, как недопустимость героизации нацизма, неразмещение оружия в космосе, международная информационная безопасность.

"Мы уделяем очень важное значение нераспространению оружия массового уничтожения, для нас ДНЯО - является краеугольным камнем этих режимов, мы будем всячески следовать тем договоренностям, которые принимаются участниками этого договора в рамках регулярных конференций по обзору его действия", - добавил он.

По словам Лаврова, важную роль играет также взаимодействие двух стран по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. "Мы подтвердили значение подписанной летом этого года здесь в Астане конвенции ШОС о противодействии экстремизму, это такой прорывной документ, который должен иметь очень важное значение в дальнейших дискуссиях о противодействии экстремизму и террористической идеологии", - заметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
5
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама