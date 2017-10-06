Лавров: Россия будет поддерживать председательство Казахстана в СБ ООН

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН в январе и способствовать реализации его программы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Кайратом Абдрахмановым.

"Мы с нетерпением ожидаем председательство Казахстана в Совете Безопасности, которое состоится в январе, - отметил он. - Уже есть у наших казахстанских друзей наметки своей программы на январь, и мы будем активно способствовать ее полной реализации".

По словам главы российского дипведомства, "Казахстан очень активный член Совета Безопасности ООН, очень конструктивный участник всех дискуссий и нацелен всегда на поиск общих подходов, на выработку таких решений, которые будут консенсусными, а стало быть, которые будут выполняться".

Как отметил Лавров, "Казахстан возглавляет комитеты Совета Безопасности, комитет по борьбе с "Аль-Каидой" (запрещенной в РФ террористической группировкой - здесь и далее прим. ТАСС), ИГИЛ ("Исламским государством Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ экстремистской организации "Исламское государство"), с талибами в том, что касается террористической деятельности, и выполняет эти функции весьма эффективно на самом высоком уровне, что и подтвердило международное сообщество, когда вот на днях в Краснодаре проходила встреча 75 стран по проблемам борьбы с терроризмом и экстремизмом".

Глава МИД также отметил, что Казахстан стремится находить общеприемлемые решения и по другим направлениям, таким как "афганская тематика, тематика ближневосточного урегулирования в более широком, нежели только сирийский кризис, смысле, палестино-израильская проблематика".