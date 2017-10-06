Правительство Орловской области сохранит полномочия до избрания нового губернатора

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Члены правительства Орловской области работают по срочным трудовым контрактам и сохранят полномочия до вступления в должность вновь избранного губернатора. Никаких решений об отставках на данный момент не принималось, рассказали ТАСС в пресс- службе орловского правительства.
"Все члены правительства Орловской области, в том числе и заместители губернатора, работают на основании срочных трудовых договоров. Период их действия продлится до момента вступления в должность вновь избранного главы региона. Но при этом временно исполняющий обязанности губернатора вправе принять кадровое решения по каждому члену правительства в индивидуальном порядке", - пояснил руководитель управления пресс-службы правительства Орловской области Сергей Тюрин.
Ранее сообщалось, что 5 октября президент России Владимир Путин освободил 45-летнего Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 38-летний Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь Московского городского комитета КПРФ.