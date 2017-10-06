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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого, врио назначен Андрей Травников . Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Принять отставку Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, - говорится в тексте президентского указа. - Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области".
Указ вступает в силу со дня его подписания. Городецкий вступил в должность Губернатора Новосибирской области 24 сентября 2014 года. Травников до этого назначения был мэром Вологды.