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Путин принял отставку главы Новосибирской области

Политика
6 октября, 13:01 дата обновления: 6 октября, 13:08 UTC+3

Врио назначен Андрей Травников, который ранее занимал пост мэра Вологды

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Владимир Городецкий

Владимир Городецкий

© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого, врио назначен Андрей Травников . Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Принять отставку Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, - говорится в тексте президентского указа. - Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области".

Указ вступает в силу со дня его подписания. Городецкий вступил в должность Губернатора Новосибирской области 24 сентября 2014 года. Травников до этого назначения был мэром Вологды.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Городецкий, Владимир Филиппович
Темы
Отставки и назначения
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