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Путин обсудил с президентом Финляндии инициативу по миссии ООН в Донбассе

Политика
6 октября, 13:05 UTC+3

Лидеры также обсудили актуальные вопросы развития российско-финляндских отношений, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё российскую инициативу по размещению миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня Путин проинформировал Ниинистё о российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Юго-Востоке Украины", - сообщили в пресс-службе.

"Рассмотрена также проблематика укрепления стабильности и безопасности на Балтике и сотрудничества в Арктике с учетом председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 гг.", - отметили в Кремле.

"Обсуждались также актуальные вопросы развития российско-финляндских отношений, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе. 

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Кризис на Украине
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Россия Украина Финляндия
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Ниинистё, Саули Путин, Владимир Владимирович
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