Источник: на пост вице-спикера Госдумы рассматриваются кандидатуры глав комитетов

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пост вице-спикера Госдумы, ставший вакантным после назначения Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана, может занять руководитель одного из комитетов нижней палаты парламента. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Госдуме.
"На пост вице-спикера рассматривается линейка из председателей думских комитетов", - проинформировал он.
При этом источник не уточнил, о ком персонально может идти речь.
Всего единороссам принадлежит пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимает одновременно пост главы фракции "Единой России".
3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.
Как сообщил ранее ТАСС источник в руководстве фракции, наиболее вероятными кандидатурами на пост ее руководителя являются секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Сергей Неверов и первый вице-спикер Александр Жуков. При этом собеседник указал, что кандидатура будет согласовываться с моральным лидером единороссов - президентом РФ Владимиром Путиным.
Заседание фракции по обсуждению кандидатуры ее лидера запланировано на понедельник, 9 октября. Кандидатуру будет вносить председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.