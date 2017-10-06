Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: на пост вице-спикера Госдумы рассматриваются кандидатуры глав комитетов

Политика
6 октября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

При этом собеседник агентства не уточнил, о ком персонально может идти речь

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пост вице-спикера Госдумы, ставший вакантным после назначения Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана, может занять руководитель одного из комитетов нижней палаты парламента. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Госдуме.

"На пост вице-спикера рассматривается линейка из председателей думских комитетов", - проинформировал он.

При этом источник не уточнил, о ком персонально может идти речь.

Всего единороссам принадлежит пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимает одновременно пост главы фракции "Единой России".

Думская вакансия

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.

Как сообщил ранее ТАСС источник в руководстве фракции, наиболее вероятными кандидатурами на пост ее руководителя являются секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Сергей Неверов и первый вице-спикер Александр Жуков. При этом собеседник указал, что кандидатура будет согласовываться с моральным лидером единороссов - президентом РФ Владимиром Путиным.

Заседание фракции по обсуждению кандидатуры ее лидера запланировано на понедельник, 9 октября. Кандидатуру будет вносить председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама