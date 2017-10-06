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Кремль не исключает симметричных мер в случае продолжения притеснения российских СМИ в США

Политика
6 октября, 13:42 UTC+3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что некоторые российские СМИ подвергаются "беспрецедентному давлению" в ряде западных стран

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кремль не исключает симметричных мер в случае продолжения притеснения российских СМИ в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что ряд российских СМИ подвергается "беспрецедентному давлению", которое "существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в США".

"По нашему убеждению, это идет в нарушение принципа свободы слова, свободы работы СМИ. Мы надеемся, что подобное притеснение наших средств массовой информации, в данном случае я говорю о RT и Sputnik, не останется незамеченным соответствующими международными организациями. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность, нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципа взаимности", - сказал Песков.

При этом, по словам Пескова, в случае принятия симметричных мер, для Москвы главным является "то, что свобода деятельности СМИ в России, равенство зарубежных и российских СМИ, закреплено в законе о средствах массовой информации". "В первую очередь мы руководствуемся именно этим законом", - подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал уточнять, как именно власти США препятствуют работе российских СМИ, предложив обратиться с этим вопросам к сотрудникам этих СМИ. "Для нас важен принцип, что нашим СМИ не дают работать. Это неприемлемо для нас, и это нарушение принципов свободы слова", - добавил Песков. Пресс- секретарь не подтвердил данные прессы о том, Генпрокуратура в ответ может объявить нежелательными некоторые американские СМИ. "Нет, такой информации у Кремля нет", - сказал Песков.

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