Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлем

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проект украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса противоречит минским договоренностям, а название в нем РФ страной-агрессором неприемлемо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы понимаем, насколько мы располагаем информацией о пока еще законопроекте, он носит весьма декларативный характер, там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором и также там не содержится никакого упоминания минских договоренностей. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой", - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, "с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу минских договоренностей, ибо такой дефиниции в минских договоренностях нет".
"Российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей", - напомнил Песков. Он отметил, что "президент Украины, который также поставил свою подпись в Минске, тем самым обозначил свое согласие с этим".
"Такое юридическое противоречие имеет место, и мы это констатируем", - заявил пресс-секретарь российского лидера.
"Этот законопроект сугубо декларативный, там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Это важно", - обратил внимание представитель Кремля. По его мнению, "это уже важный законопроект, ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность".
"Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям, по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно по крайней мере дальше пытаться выходить на какие-то наметки в урегулировании", - заверил Песков.