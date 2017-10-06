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Косачев: законопроектом о реинтеграции Донбасса Киев подставил своих западных партнеров

Политика
6 октября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По словам председателя комитета Совфеда, для Москвы и так было очевидно, что Киев и не собирался выполнять свои обязательства по минским соглашениям

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Верховная рада, приняв в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, взяла курс на альтернативное минским договоренностям решение украинского конфликта и подставила своих западных партнеров по "нормандскому формату".

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Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Принятием в первом чтении законопроекта о восстановлении суверенитета над "временно оккупированными", как их называют в тексте документа, частями Донецкой и Луганской областей украинцы серьезно подставили, прежде всего, своих западных партнеров по "нормандскому формату". Ведь, исключив из первоначальной президентской версии [законопроекта] ч. 1 ст. 7, где указывались минские соглашения, Киев взял четкий курс на альтернативное "Минску" решение конфликта", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, для России и так было очевидно, что Украина и не собиралась выполнять свои обязательства по минским соглашениям. "При том, что Киев неизменно заверял международную общественность в обратном и обвинял в нежелании реализовывать договоренности Россию, которая не является стороной конфликта. Но теперь, когда под давлением депутатов Рады из текста вообще изъяли "Минск", оставив сплошную демагогию про "оккупацию" и "агрессию", полагаю, даже у самых страстных западных поклонников нынешней украинской власти не будет более аргументов о том, как, мол, Киев страстно хочет исполнять свои обязательства, но все никак не может из-за неконструктивной позиции России", - написал Косачев.

Он отметил, что этим шагом Верховная рада "убедительно доказала - [украинские власти] не хотят исполнять и никогда не собирались [исполнять минские соглашения]".

Законопроект о реинтеграции

Украинский парламент одобрил в пятницу в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых.

Документ был зарегистрирован в Верховной раде президентом страны Петром Порошенко. В нем, в частности, неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. В него также была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на минские соглашения.

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Кризис на Украине Проект закона о реинтеграции Донбасса
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