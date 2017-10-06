"Непопулярные меры" губернатора Городецкого

Владимир Городецкий, которому в июле исполнилось 69 лет, был назначен губернатором Новосибирской области в марте 2014 года после отставки Василия Юрченко в связи с утратой доверия президента. Прежде чем возглавить регион, Городецкий 10 месяцев занимал должность заместителя губернатора, курируя вопрос создания агломерации. А до этого 14 лет (2000–2014 гг.) был мэром Новосибирска.

Уход Юрченко воспринимался как итог борьбы политических элит региона. Много говорилось о едва ли не прямом противодействии Юрченко и Виктора Толоконского, на тот момент полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Городецкого же всегда относили к "команде Толоконского": они вместе работали в мэрии Новосибирска.

Раскол элит и смена власти

Раскол в политической среде Новосибирска хорошо показала мэрская кампания 2014 года, в которой приняли участие рекордные 17 кандидатов. Часть из них снялись с выборов в пользу единого претендента от оппозиции, и в результате победу одержал не поддержанный "Единой Россий" и.о. мэра и бывший заместитель Городецкого Владимир Знатков, а глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Локоть привел в мэрию своих сторонников по созданной перед выборами объединенной оппозиции. Проигравшего выборы Знаткова Городецкий пригласил на должность вице-губернатора.

В правительство из мэрии перешли еще несколько коллег Городецкого. Например, министерство строительства и ЖКХ новый губернатор разделил на два отдельных, одно из них — министерство строительства — возглавил бывший начальник департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска Сергей Боярский. Министерство ЖКХ первое время оставалось за прежним министром Денисом Вершининым, но спустя полгода перешло под управление Евгения Кима — бывшего заместителя Городецкого в мэрии.

На выборах губернатора в сентябре 2014 года Городецкий набрал чуть меньше 65% голосов, его ближайшие соперники — депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) и депутат регионального Заксобрания Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия") — 18,8% и 13,5% соответственно.

Реиндустриализация и строительство

В годы губернаторства Городецкого валовый региональный продукт Новосибирской области впервые превысил 1 трлн рублей (по итогам 2016 года). В 2015 году был побит строительный рекорд — в регионе введено 2,6 млн кв. метров жилья. В последующем и в строительстве, и в других сферах экономики произошло снижение показателей, но его темпы не выделяются на фоне общероссийского экономического спада. В отдельных направлениях производства регион даже прирос.

В феврале 2016 года Новосибирская область приняла программу реиндустриализации экономики региона, рассчитанную до 2025 года. Она включает в себя модернизацию действующей промышленности, формирование на базе разработок СО РАН и университетской науки высокотехнологичных производств, создание инжиниринговых центров и производства инновационных материалов.

В начале сентября министерство здравоохранения Новосибирской области объявило конкурс на выбор инвестора для строительства в региональном центре семи новых поликлиник. Это другой крупный проект, поддержанный Городецким. Его стоимость — 6,1 млрд рублей, из них 4,66 млрд рублей — средства концессионера, остальное — средства капитального гранта.

Непопулярные меры

Около года назад Городецкий столкнулся с тем, что сразу несколько поддержанных им проектов вызвали осуждение общественности. На улицы стали выходить люди с требованием отставки губернатора. Самый серьезный протест вызвало одобренное Городецким решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ в регионе на 15% вместо предусмотренных 4%. Оно объяснялось высоким износом коммунальных сетей. Между регионом, Новосибирском и двумя основными поставщиками услуг "АО "Сибэко" и "Горводоканалом" было подписано соглашение о том, что полученные от повышения тарифа 860 млн рублей пойдут на конкретные проекты, связанные с модернизацией оборудования.

В ответ возмущение в обществе власти приняли решение частично компенсировать повышение тарифа льготным категориям граждан, полностью возместив им повышение тарифа более чем на 4%, установленное федеральным центром. Остальным жителям региона предложили возвращать 50% этой разницы по заявлению. На компенсации льготникам в областном бюджете заложили 180 млн рублей, сумма других выплат не подсчитывалась.

Эта мера не изменила отношение жителей к росту коммунальных тарифов. В центре города прошли шесть митингов протеста. Самый многочисленный из них собрал более 2,5 тыс. человек. Оппоненты власти использовали протесты в свою пользу.

Проверку обоснованности повышения тарифов проводила прокуратура Новосибирской области с привлечением специалистов регионального управления ФАС. Нарушения нашли, но огласить их так и не успели. В апреле Городецкий выступил перед журналистами с сообщением об отмене непопулярного решения. С 1 июля 2017 года тарифы на услуги ЖКУ в Новосибирской области повысились на установленные федеральным центром 4%.

Мусорные концессии

Много споров, в том числе с депутатами Заксобрания региона, вызвали два крупных концессионных проекта, горячо поддержанных Городецким: строительство двух мусоросортировочных заводов и платного четвертого автомобильного моста через Обь.

Главный вопрос вызвали пункты концессионных соглашений, предполагающие, что регион компенсирует инвесторам недополученную выгоду, если проект не выйдет на плановые показатели (заводы недополучат мусор, а мост — трафик).

На строительство моста Новосибирская область получит федеральный грант в размере около 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Общая стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 35 млрд рублей. Победителем концессионного конкурса в августе стала "Сибирская концессионная компания", которая принадлежит дочерней структуре Газпромбанка и московской производственной фирме "ВИС".

Та же группа "ВИС" в середине сентября перекупила "мусорную концессию" — приобрела 75% ранее определенного конкурсом концессионера — компании "Экология-Новосибирск". Новый концессионер признал, что проект нуждается в реструктуризации и заявил о готовности к диалогу с общественностью и властями.

Ранее против строительства заводов выступали экологи, экономисты и даже авиаторы: ПАО "Объединенная авиационная корпорация" (ОАК) не согласовала "Экологии-Новосибирск" строительство одного из мусорных полигонов в пределах 15-километровой зоны от аэропорта Новосибирска (Ельцовка), сославшись на угрозу скопления птиц. В августе Городецкий сообщил о приостановке реализация проекта, пригласив оппонентов к диалогу.

Об отставке

В пятницу был опубликован указ президента РФ Владимира Путина об отставке главы Новосибирской области Владимира Городецкого, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Травников. До этого назначения он был мэром Вологды.

Дарья Решетникова