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МИД: РФ исходит из того, что решение Греции о выдаче Винника США не окончательное

Политика
6 октября, 15:09 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Александр Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва считает решение греческого суда о выдаче США гражданина РФ Александра Винника несправедливым и исходит из того, что оно не является окончательным. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"В Москве с сожалением восприняли решение совета апелляционного суда Салоник об удовлетворении американского запроса на выдачу Винника в США, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Считаем такой вердикт несправедливым, нарушающим основные положения международного права".

"Исходим из того, что указанное судебное решение не является окончательным, - продолжили в МИД РФ. - Предстоит его обжалование адвокатами Винника в Ареопаге (Верховном суде) Греции. После этого судебный вердикт должен быть представлен на утверждение министру юстиции Греческой Республики".

Как указали в МИД РФ, "согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Винник является гражданином Российской Федерации". "Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений", - отметили на Смоленской площади.

Там также выразили надежду на то, что "компетентные греческие власти примут во внимание запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации, аргументацию российской стороны и будут действовать в строгом соответствии с международными правовыми нормами".

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника с целью выдачи в Россию, так как на родине в отношении него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Однако суд греческого города Салоники на слушании 4 октября удовлетворил запрос США на экстрадицию Винника.

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