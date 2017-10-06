Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в пятницу в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
"Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку администрацию главы и правительства республики и правительство республики. До формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин принял 3 октября отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона Васильева, бывшего до тех пор вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме. В четверг, 5 октября, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и парламенту Дагестана. Выступая перед правительством и парламентом региона, Васильев заявил, что "намерен предоставить возможность исполнять обязанности всем, кто сейчас работает, и далее смотреть по делам".