ЦИК: членов УИК в Саратове накажут за халатность с унесенными с участков бюллетеням

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий (УИК), которые не отреагировали должным образом на вынос бюллетеней с участков в единый день голосования 10 сентября в Саратовской области, понесут наказание. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Центризбиркома России Александр Кинев по итогам проверки рабочей группой ЦИК сигналов о нарушениях в регионе.

Группа под руководством Кинева работала в Саратове с 3 по 6 октября. Представители Центризбиркома и Федерального центра информатизации при ЦИК встречались с представителями партий и членами избирательных комиссий, а также с сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы видим ошибки, которые совершила областная комиссия, в частности, вовремя не отреагировав на акцию, которую проводила партия "Яблоко", они назвали эту акцию "позитивный бойкот", - сказал Кинев.

Он пояснил, что представители партии 10 сентября, когда проходили выборы губернатора и депутатов заксобрания, выносили с участков бюллетени, чтобы проверить реакцию избирательных комиссий. По итогам акции они заявили, что в итоговых протоколах некоторых участковых комиссий факт выноса бюллетеня никак не отражен.

"Мы им сегодня показали, что это не совсем так, что он и не мог быть отображен. Хотя в некоторых случаях, на наш взгляд, участковые избирательные комиссии, не обнаружив одного бюллетеня, пошли по самому легкому пути: не стали все пересчитывать и сверять, как того требует закон, а дописали единичку недостающую в одну из граф", - отметил Кинев.

"Естественно, те комиссии, где такое халатное отношение к обязанностям было, будут наказаны", - подчеркнул он.

Обмануть КОИБ невозможно

Кроме того, по итогам голосования в Саратовской области высказывались претензии и к комплексам обработки избирательных бюллетеней (КОИБам). "Новая газета" в конце сентября написала со ссылкой на наблюдателей, что КОИБы в Саратовской области могли "взломать" и ввести другие данные, а также использовать спрятанный в другом помещении аппарат с вброшенными заранее бюллетенями.

"Мы не имеем к ним никаких претензий. КОИБ - это техника, которую мы взяли на вооружение сознательно с целью обеспечить максимальную прозрачность процесса голосования. Это техника, которую не обманешь, и мы еще раз в этом сами убедились", - заявил Кинев.

Он рассказал, что в пятницу перед пресс-конференцией представители ЦИК и областного избиркома провели презентацию, где продемонстрировали КОИБ во всех режимах работы, "пытались его обмануть, ввести в заблуждение". "Все присутствующие, в том числе пресса, убедились, что это невозможно сделать", - подчеркнул член Центризбиркома.

Кинев проинформировал, что Следственный комитет по итогам выборов возбудил уголовное дело в Пугачевском районе Саратовской области, где на одном из участков был вброс бюллетеней. "Что касается остальных материалов, они еще находятся в производстве", - добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что на прошлой неделе десять руководителей саратовских территориальных избиркомов (ТИК) были отстранены от должности из-за допущенных на выборах нарушений. После этого, по его словам, "появились какие-то домыслы, что люди были уволены незаслуженно, с ними плохо обошлись".

"На самом деле [областная избирательная] комиссия исследовала все обстоятельства, факты и приняла мотивированное, обоснованное решение. Только за одно то, что в этих ТИК очень поздно вводились результаты в ГАС "Выборы", можно было принимать это решение. Там были вопиющие случаи, когда данные в ГАС "Выборы" вводились в пять, шесть, восемь, девять часов утра [11 сентября]", - пояснил Кинев, заметив, что "это очень подозрительно и не соответствует профессиональному уровню".

Отставки в Саратове

На следующий день после выборов глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе голосования. 26 сентября избирательная комиссия Саратовской области постановила отправить в отставку всех председателей ТИК Саратова из-за нарушений, допущенных в ходе единого дня голосования.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что поддерживает это решение, отметив, что у Центризбиркома накопился "ряд претензий" к выборам в Саратове еще по думской избирательной кампании 2016 года. Последней каплей, переполнившей чашу терпения ЦИК, по ее словам, стало то, что ввод протоколов в ГАС "Выборы" в Саратове задерживался. Памфилова назвала недопустимой ситуацию, когда "руководители ТИК начинают сначала сверять результаты: понравятся - не понравятся руководителю города".

Выборы разных уровней прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.