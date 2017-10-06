Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Член фракции "Единая Россия" Михаил Исаев написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Информация об этом размещена в пятницу в думской электронной базе данных.
Исаев входит в состав комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Исаева Михаила Александровича, избранного по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область), 3 октября 2017 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в тексте проекта постановления.
Депутаты рассмотрят вопрос об уходе Исаева на пленарном заседании в среду, 11 октября.
Согласно закону "О выборах депутатов Госдумы", в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, ЦИК назначает в этом округе дополнительные выборы. Голосование должно пройти не позднее чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата. В частности, оно может быть проведено в единый день голосования в сентябре 2018 года.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, избранный по Заволжскому одномандатному округу в Тверской области, был назначен врио главы Дагестана. Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил ТАСС, что довыборы по этому округу пройдут в течение года, наиболее вероятно - в единый день голосования во второе воскресенье 2018 года.
Довыборы по Кингисеппскому и Брянскому округам проходили именно в единый день голосования 10 сентября этого года.
Довыборы в Госдуму еще по одному одномандатному округу должны состояться до сентября, так как место стало вакантным летом этого года, когда умер парламентарий от Саратовского одномандатного округа Олег Грищенко.