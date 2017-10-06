Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат

Политика
6 октября, 18:23 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Парламентарий входит в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Член фракции "Единая Россия" Михаил Исаев написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Информация об этом размещена в пятницу в думской электронной базе данных.

Исаев входит в состав комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Исаева Михаила Александровича, избранного по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область), 3 октября 2017 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в тексте проекта постановления.

Депутаты рассмотрят вопрос об уходе Исаева на пленарном заседании в среду, 11 октября.

Довыборы пройдут в течение года

Согласно закону "О выборах депутатов Госдумы", в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, ЦИК назначает в этом округе дополнительные выборы. Голосование должно пройти не позднее чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата. В частности, оно может быть проведено в единый день голосования в сентябре 2018 года.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, избранный по Заволжскому одномандатному округу в Тверской области, был назначен врио главы Дагестана. Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил ТАСС, что довыборы по этому округу пройдут в течение года, наиболее вероятно - в единый день голосования во второе воскресенье 2018 года.

Довыборы по Кингисеппскому и Брянскому округам проходили именно в единый день голосования 10 сентября этого года.

Довыборы в Госдуму еще по одному одномандатному округу должны состояться до сентября, так как место стало вакантным летом этого года, когда умер парламентарий от Саратовского одномандатного округа Олег Грищенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грищенко, Олег Васильевич Исаев, Михаил Александрович Васильев, Владимир Абдуалиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
3
Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат
4
Эксперт: принятые Радой документы по Донбассу направлены на замораживание конфликта
5
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
6
Число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до шести
7
В Пензе мужчина захватил двух заложниц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама