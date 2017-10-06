Богданов и Гатилов обсудили с представителем сирийской оппозиции развитие ситуации в САР

Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивнойОбщество 6 октября, 20:55
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит УкраинеМеждународная панорама 6 октября, 20:22
Нижний Тагил утвержден местом проведения этапов КМ по прыжкам с трамплина сезона-2017/18Спорт 6 октября, 19:53
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Исследование: экспорт из ЕС в РФ из-за санкций снизился на €30 млрдЭкономика и бизнес 6 октября, 19:40
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов приняли председателя сирийского оппозиционного "Движения за плюралистическое сообщество" Ранду Кассис. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете успехов, достигнутых при поддержке ВКС России в деле ликвидации очага международного терроризма в Сирии и в результате продвижения астанинского процесса по обеспечению прекращения огня и налаживанию функционирования зон деэскалации", - отметили в российском дипведомстве.
"При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость активизации усилий, нацеленных на скорейшее политическое урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН через максимально широкий межсирийский диалог и переговоры под эгидой ООН в Женеве", - добавили в МИД РФ.