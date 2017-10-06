Богданов и Гатилов обсудили с представителем сирийской оппозиции развитие ситуации в САР

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов приняли председателя сирийского оппозиционного "Движения за плюралистическое сообщество" Ранду Кассис. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете успехов, достигнутых при поддержке ВКС России в деле ликвидации очага международного терроризма в Сирии и в результате продвижения астанинского процесса по обеспечению прекращения огня и налаживанию функционирования зон деэскалации", - отметили в российском дипведомстве.

"При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость активизации усилий, нацеленных на скорейшее политическое урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН через максимально широкий межсирийский диалог и переговоры под эгидой ООН в Женеве", - добавили в МИД РФ.