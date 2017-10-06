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Депутаты Вологодской гордумы приняли отставку Травникова

Политика
6 октября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Бывший мэр города был назначен врио губернатора Новосибирской области

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вологодская городская дума приняла досрочную отставку мэра города Андрея Травникова, назначенного врио губернатора Новосибирской области. Такое решение приняли депутаты Вологодской думы на внеочередном заседании вечером в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

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Андрей Травников

Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку 69-летнего главы Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил врио главы региона 46-летнего Травникова, который до назначения возглавлял Вологду.

"Депутаты рассмотрели единственный вопрос - о досрочном прекращении полномочий мэра города Вологды Андрея Травникова. Депутаты приняли его отставку по собственному желанию в связи с назначением врио губернатора Новосибирской области и освободили его от должности мэра", - уточнили в пресс-службе.

Исполняющим обязанности мэра назначен Сергей Воропанов, который занимал должность первого заместителя мэра, курировал экономические вопросы. Новый вологодский градоначальник будет назначен по итогам конкурса на замещение данной должности. Конкурс будет объявлен на одной из ближайших сессий гордумы.

Травников работал в должности мэра Вологды с ноября 2016 года. Ранее он был заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Городецкий стал губернатором Новосибирской области в 2014 году после отставки Василия Юрченко в связи с утратой доверия президента. До этого он более 13 лет был мэром Новосибирска.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Городецкий, Владимир Филиппович Травников, Максим Александрович
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