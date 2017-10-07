Владимиру Путину исполняется 65 лет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу отмечает день рождения - ему исполняется 65 лет. Российский лидер по традиции проведет праздник в узком кругу.

График и праздник

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе. На этот раз, несмотря на выходной, у Путина в Сочи на середину субботы намечено рабочее мероприятие - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, запланирована "целая вереница телефонных разговоров", в ходе которых президент будет принимать поздравления, сказал Песков.

Так или иначе, работа всегда следует за президентом, ведь, как ранее отмечал его пресс-секретарь, даже звонки с поздравлениями от зарубежных лидеров не обходятся без обсуждения "субстантивных вопросов". Традиционно, по словам Пескова, глава государства в этот день получает и огромное число поздравительных писем.

В прошлом году у Путина в этот день не было публичных мероприятий, годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации в сибирскую тайгу. Несколько раз на эту дату выпадали крупные международные мероприятия с участием Путина.

Родные и близкие

День рождения - семейный праздник, даже если приходится его встречать, не выходя из рабочего режима. На седьмом десятке лет человек, как правило, - глава большой, состоящей уже не из одного поколения семьи. Путин тоже стал дедушкой: по его собственному признанию, один из его внуков уже ходит в детский сад, второй недавно родился. Других подробностей нет - президент не любит распространяться о жизни близких и просит с пониманием отнестись к его стремлению уберечь семью от повышенного внимания со стороны прессы и общества.

"Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли", - объяснил свою позицию глава государства во время "Прямой линии" в этом году.

Путин лишь уточнил, что его дочери живут в Москве, занимаются наукой и образованием. Он видится с ними и их мужьями; сожалеет, что очень редко удается поиграть со внуками.

С бывшей супругой Людмилой Путин, по его словам, поддерживает хорошие отношения, хотя у каждого своя жизнь. Президент рассказал, что нечасто, но встречается с ней. "У нас очень добрые отношения", - сказал он.

Образ жизни

Простые семейные радости Путину не чужды, он в целом говорит, что считает себя обычным человеком, пусть его работа и имеет определенную специфику. Однако, как рассказывал президент, он специально выделяет время в своем графике, чтобы почитать историческую литературу, послушать музыку, позаниматься спортом, пообщаться с друзьями. "Чем больше делаешь, тем больше успеваешь", - подчеркивает глава государства.

Что касается спорта, то приверженность здоровому образу жизни с самого начала выделяла Путина на фоне многих его предшественников. И дело оказалось вовсе не в относительно молодом для политика возрасте - 47 лет, когда Путин был впервые избран главой государства.

Президент, занимающийся в бассейне, - картинка еще из репортажей и документальных фильмов о нем начала 2000-х годов, однако и спустя 17 лет о своей ежедневной методике - "сначала упражнения, затем бассейн" - Путин рассказывает в фильме Оливера Стоуна. Американец потом перечислял: Путин умен, мыслит как шахматист и находится в отличной физической форме. Отвечая на вопрос, кто мог бы сыграть Путина в художественной картине, прославленный режиссер упомянул актера Джереми Реннера, который, к слову, почти на два десятка лет младше президента РФ.

Политические ровесники

Нынешний возраст российского лидера для государственного деятеля - можно сказать, средний. В знаменитом советском телефильме "Семнадцать мгновений весны" Мюллер заверял Штирлица, что возраст расцвета политика - 70 лет. Следуя этой логике, у Путина еще все впереди.

Никите Хрущеву, который руководил Советским Союзом до 1964 года, 65 лет исполнилось в 1959-м. Леонид Брежнев встретил 65-летие в конце 1971 года - еще в первую половину своего правления. Борис Ельцин в этом возрасте прошел через довольно непростое переизбрание на президентских выборах 1996 года, и, несмотря на широко известные сложности со здоровьем, справился. Что уж говорить о Путине, о котором неизвестно, чтобы он хоть раз брал больничный на президентском посту.

На международной арене есть, конечно, и молодые руководители государств: например, 39-летний французский президент Эмманюэль Макрон или лидер КНДР Ким Чен Ын, которому, по разным данным, 33-35 лет. И наоборот, есть такие корифеи политики, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (77 лет), кубинский лидер Рауль Кастро (86 лет) или президент Зимбабве Роберт Мугабе (93 года).

В целом "за шестьдесят" - широко распространенный возраст современных лидеров. Так, британскому премьеру Терезе Мэй - 61 год, по 63 года - немецкому канцлеру Ангеле Меркель, японскому премьеру Синдзо Абэ и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Новый глава Белого дома Дональд Трамп несколько старше - 71 год, но он пришел в политику, уже состоявшись в других сферах.

Вопрос 2018 года

Встретит ли Путин очередную круглую дату на президентском посту, зависит от того, пойдет ли он на новый шестилетний срок на выборах 18 марта следующего года, до которых осталось 162 дня. Конституция РФ позволяет президенту баллотироваться во второй раз подряд (в данном случае в совокупности в четвертый).

Тема 2018 года звучит все чаще, причем на разных уровнях: то народный артист РСФСР Василий Ливанов на церемонии вручения наград в Кремле призовет Путина "даже не думать" о том, чтобы уйти с поста, то во время телемоста с бурятским поселком один из старейших его жителей попросит Путина баллотироваться, то спикер Госдумы Вячеслав Володин заявит СМИ, что только с именем действующего главы государства он связывает будущее России.

Журналисты при каждом удобном случае задают соответствующий вопрос президенту, в предыдущий раз - в минувшую среду. Однако он неизменно отвечает, что пока не решил, будет ли баллотироваться. Президент напомнил, что избирательная кампания по закону будет объявлена в конце ноября - начале декабря. "Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят, обнародуют свои предвыборные программы", - сказал глава государства.

Путин и перед прежними выборами, в которых он участвовал, никогда не ставил точки над "i" заранее и еще 14 лет назад объяснил почему: это, по его словам, мешает реальной работе и заставляет чиновников суетиться по поводу своих будущих назначений. В Кремле различные публикации в прессе о возможных форматах президентской кампании 2018 года называют "перебиранием политических четок". "Пока идет обычная, достаточно напряженная ежедневная работа, - заверяет пресс-секретарь президента. - Забегать вперед никто не собирается".

Политическое долголетие

Сомнений в том, что Путин может победить на выборах, если примет в них участие, нет. Рейтинг президента традиционно высок: по свежим данным ВЦИОМ, его деятельность одобряют 82,2% россиян, и сопоставимых по популярности фигур в стране нет. Над рейтингом Путина не властно ни время - 18 лет на высших постах, ни разного рода трудности внутри страны, ни давление извне. В своем долголетии в политике Путин никаких секретов не видит, говорит, что просто всегда старается "чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности", и "это самое главное в работе" главы российского государства.

Что касается политического долголетия как такового, то Путин не находит в нем ничего страшного, когда это соответствует законам страны. Президент отмечал, что и в других странах известны политические долгожители, что "в принципе нормально, если это находится в рамках демократических процедур".

Путин также рассказывал, что его в свое время даже упрашивали поменять Конституцию - очевидно, с тем, чтобы не уходить с поста в 2008 году, однако он не стал этого делать "и не намерен делать это в будущем". Чем конкретно он займется после завершения в предусмотренные Основным законом сроки президентской карьеры, Путин, по его признанию, пока не думал. Однако, отмечал он, "в мире много интересных занятий", и не обязательно только мемуары писать. "Я найду, чем мне заняться", - заверил глава государства.

А пока он привержен своей президентской работе. На вопрос, куда бы он отправился, будь у него машина времени, Путин отвечал, что ему было бы интересно посмотреть, как строились и развивались Россия и Санкт-Петербург, как принимались судьбоносные для страны решения, "как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне". Но что касается будущего, то оно, уверен президент, создается в настоящем: "Поэтому если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать".