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Врио губернатора Приморья сменит ряд управленцев администрации региона

Политика
7 октября, 12:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, октября. /ТАСС

Андрей Тарасенко отметил, что среди местных чиновников есть "знающие свое дело кадры", поэтому революции ждать не стоит

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ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края начали менять состав региональной администрации. Об этом сообщил врио губернатора края Андрей Тарасенко.

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Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

"Вице-губернаторов начали менять. Внутренняя политика никакая, и руководитель был никакой, поэтому попрощался с ним сразу", - заявил Тарасенко в субботу на встрече с представителями СМИ Приморья.

Как пояснила пресс-секретарь врио губернатора Олеся Ясевич, Тарасенко имел в виду вице-губернатора Игоря Степаненко. Также администрацию покинут вице-губернатор Евгений Полянский и Илья Ковалев, Денис Бочкарев возглавит департамент сельского хозяйства.

Тарасенко добавил, что среди местных чиновников есть "знающие свое дело кадры", поэтому революции ждать не стоит. "В новой команде каждый будет отвечать за свой кусок ответственности", - пояснил он.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией.

В пятницу, 6 октября, во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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