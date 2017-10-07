Главы МИД России и Финляндии 18-19 октября проведут встречу в Архангельске

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 18-19 октября встретится со своим финским коллегой Тимо Сойни в Архангельске.

Об этом в субботу сообщили в российском дипведомстве.

"Подтверждена договоренность об организации очередной встречи министров иностранных дел России и Финляндии Сергея Лаврова и Тимо Сойни на полях министерской сессии СБЕР (Совет Баренцева/Евроарктического региона - прим. ТАСС) в Архангельске 18-19 октября", - говорится в сообщении МИД.