Главы МИД России и Финляндии 18-19 октября проведут встречу в Архангельске

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 18-19 октября встретится со своим финским коллегой Тимо Сойни в Архангельске.
Об этом в субботу сообщили в российском дипведомстве.
"Подтверждена договоренность об организации очередной встречи министров иностранных дел России и Финляндии Сергея Лаврова и Тимо Сойни на полях министерской сессии СБЕР (Совет Баренцева/Евроарктического региона - прим. ТАСС) в Архангельске 18-19 октября", - говорится в сообщении МИД.