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Врио губернатора Приморья: президент поручил навести в регионе порядок

Политика
7 октября, 13:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, октября. /ТАСС

Тарасенко подчеркнул, что Путин отметил важность Приморского края и сообщил, что регион ему "очень интересен"

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

© Антон Балашов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с журналистами во Владивостоке в субботу рассказал, что президент РФ Владимир Путин поручил навести в крае порядок, так как этот регион ему очень интересен.

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Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

"Президент сказал, что край ему очень интересен и край очень важный. Поэтому здесь должен быть порядок и красота. <...> Работы здесь очень много. Он (президент) сказал навести здесь порядок", - сказал Тарасенко.

Он добавил, что, по его мнению, Приморье имеет огромный потенциал и этот регион должен стать противовесом северо-западу страны по силе и могуществу.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил свой уход кадровой ротацией.

6 октября во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице- премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.

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