Врио губернатора Приморья: президент поручил навести в регионе порядок

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с журналистами во Владивостоке в субботу рассказал, что президент РФ Владимир Путин поручил навести в крае порядок, так как этот регион ему очень интересен.

"Президент сказал, что край ему очень интересен и край очень важный. Поэтому здесь должен быть порядок и красота. <...> Работы здесь очень много. Он (президент) сказал навести здесь порядок", - сказал Тарасенко.

Он добавил, что, по его мнению, Приморье имеет огромный потенциал и этот регион должен стать противовесом северо-западу страны по силе и могуществу.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил свой уход кадровой ротацией.

6 октября во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице- премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.