Москва предлагает восстановить контакты стран Северной Европы в формате "8+1"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Москва предлагает начать работу по восстановлению контактов со странами Северной Европы и Балтии в формате "8+1". Об этом в субботу сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"С российской стороны высказано предложение в целях повышения уровня взаимного доверия и развеивания фобий в отношении России поработать над восстановлением общения внешнеполитических ведомств России, стран Северной Европы и Балтии в формате "8+1", - говорится в распространенном заявлении МИД.

Россия и Финляндия также отметили необходимость наращивания многостороннего сотрудничества на севере Европы и в Арктике, а также сохранения Балтики и Северной Европы зоной стабильности и пониженного уровня напряженности, подчеркивает дипведомство.

"Подтверждена поддержка этой инициативы со стороны России, выражена надежда, что и со стороны стран - членов НАТО будет проявлена активность в работе над ее претворением в жизнь", - добавили в МИД.