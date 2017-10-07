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Экс-губернатор Потомский будет курировать работу АЭС и мусорных полигонов в ЦФО

Политика
7 октября, 13:23 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 7, октября. /ТАСС

Полпред президента в ЦФО Александр Беглов подчеркнул, что Вадим Потомский будет востребован в работе с этими сферами

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ОРЕЛ, 7 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Орловской области, 45-летний Вадим Потомский, назначенный на должность заместителя полпреда президента в ЦФО, будет востребован в работе с промышленными предприятиями, АЭС, а также в решении проблем, связанных с деятельностью мусорных полигонов. Об этом, представляя заместителя, в Орле заявил полпред президента в ЦФО Александр Беглов.

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"Центральный федеральный округ - очень сложный. Здесь расположено много предприятий промышленности, в том числе атомные электростанции, есть определенная проблема с мусорными полигонами. Во всем этом Потомскому предстоит разбираться, он очень востребован в этой сфере", - отметил Беглов.

Беглов и Потомский 7 октября приняли участие в церемонии представления врио губернатора Орловской области 38-летнего Андрея Клычкова. Бывший глава региона поблагодарил жителей Орловской области за поддержку работы его команды. Кроме того, Потомский, который состоит в КПРФ, отметил конструктивную критику политических оппонентов.

"Спасибо оппозиции за конструктивную критику", - сказал Потомский.

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Орловская область
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Беглов, Александр Дмитриевич Потомский, Вадим Владимирович
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